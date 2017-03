40% dos presos no AM relatam à justiça agressões policiais

A informação do TJAM coleta os relatos nas audiências de custódia. “Não vou enfrentar o infrator com flores”, disse o subcomandante da Polícia Militar, coronel Walter Cruz, sobre os relatos

Coronel Walter Cruz disse que “às vezes em uma imobilização, um ou outro fica machucado, mas isso faz parte da ocorrência”. Foto: EBC

Manaus - Quatro de cada dez presos em flagrante, em Manaus, neste ano, relataram terem sofrido tortura e maus-tratos devido à violência policial. A informação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) coleta os relatos dos detentos durante as audiências de custódia. Ao todo, foram 297 alegações de agressão em 745 audiências realizadas nos primeiros dois meses deste ano. “Não vou enfrentar o infrator com flores”, disse o subcomandante da Polícia Militar (PM), coronel Walter Cruz, sobre o relato dos presos.

Em 2017, o percentual de violência policial nas prisões em flagrante se manteve o mesmo do ano passado. No ano passado, o percentual de agressões relatadas também foi de 40%. Segundo dados do TJAM, 698 presos informaram ao órgão a violência no ato da prisão em flagrante.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a presença física do autuado em flagrante garante ao preso uma prévia entrevista pelo juiz plantonista. O Conselho afirma, ainda, que as audiências permitem que o juiz, o membro do Ministério Público e da defesa técnica conheçam de possíveis casos de tortura e tomem as providências.

No ano passado, a juíza de direito Eulinete Melo Silva informou que os relatos com o pedido de providência, citando número da viatura e o nome dos policiais envolvidos na agressão contra o preso, são encaminhados para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP- AM), para que o órgão possa tomar as devidas providências.

Walter Cruz afirmou que não existe violência policial. Segundo o subcomandante da PM, são utilizados meios “moderados” de atuação. “Se eu vejo dois infratores com duas pistolas... dou bom dia? Não. Eu chego e vou me posicionar para ele saber que a minha ação vai anular a ação dele. Às vezes, em uma imobilização, um ou outro fica machucado, mas isso faz parte da ocorrência”, minimizou Cruz.

Conforme o coronel, a palavra do policial vale mais que a do suspeito, quando não existe exame de corpo de delito para a agressão. “Quando tem (exame) vamos apurar, mas quando não tem, eu vou te falar eu não dou nem importância”, afirmou.

As audiências de custódia fazem parte de uma iniciativa do Judiciário para desafogar o sistema penitenciário e recebe flagrantes dos 30 Distritos de Polícia Integrada (DIPs) de Manaus. O CNJ prevê a apresentação do preso em flagrante a um juiz no prazo máximo de 24 horas após a prisão. Durante as audiências de custódia, o juiz faz uma análise da validade e da necessidade de manutenção da prisão ou da possibilidade de adoção de uma medida alternativa à prisão preventiva.

MPF recomenda que órgãos informem torturas em presídios

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF) publicou, no início de março, uma recomendação para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que informem em até 24 horas o MPF sempre que houver casos de tortura, agressão ou qualquer tipo de tratamento cruel, desumano ou degradante além de qualquer outra conduta que fuja da normalidade envolvendo presos federais ou indígenas nos presídios do Amazonas.

A recomendação foi publicada no Diário Oficial do órgão e é assinada pelo procurador da República Felipe Pessoa de Lucena. O documento explica que a atuação do MPF em relação a presos é limitada à esfera federal. “O Ministério Público Federal tem atribuição para atuar na tutela coletiva de direitos em questões relativas aos presídios estaduais, quando houver o envolvimento de presos à disposição da Justiça Federal, presos indígenas ou quando envolver aplicação de recursos financeiros de origem federal (Funpen)”, cita a recomendação.

Em trecho do documento, o procurador sustenta que “de acordo com o Relatório Anual do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), ‘em todos os Estados visitados foram relatados casos de tortura policial durante a prisão em flagrante, sobretudo em São Paulo e no Amazonas. Tais práticas eram cometidas tanto por policiais militares durante o ato da detenção quanto por policiais civis nas delegacias’”.