No AM, 47,4% dos jovens de 19 anos não concluíram o Ensino Médio, em 2015

De acordo com o estudo Movimento Todos Pela Educação, do Pnad, outras 92 mil crianças e jovens, de 4 a 17 anos, estavam fora dos bancos escolares, no Amazonas, no mesmo período analisado

Para especialista, falta atratividade e há deficiências no Ensino Médio. Foto: Divulgação/Seduc

Manaus - No Amazonas, cerca de 47,4% dos jovens de 19 anos não haviam concluído o Ensino Médio, em 2015, de acordo com o estudo divulgado, nesta quarta-feira (5), pelo Movimento Todos Pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Para piorar o cenário da educação pública, outras 92 mil crianças e jovens, de 4 a 17 anos, estavam fora dos bancos escolares, no Estado, no mesmo período. Em 2014, a taxa era de 48,9% referente aos jovens de 19 anos sem concluir o Ensino Médio. A meta era baixar para 30,8%.

No Brasil, segundo o estudo, cerca de 41,5% dos jovens de 19 anos não haviam terminado o Ensino Médio, em 2015. Outros 2,4 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estavam fora dos bancos escolares no mesmo período. De acordo com a pesquisa, embora o Brasil esteja melhorando os índices gradativamente, ainda não é capaz de resolver os problemas na velocidade necessária para alcançar as metas esperadas.

Para 2015, o Todos Pela Educação estabeleceu que 96,3% das crianças e jovens brasileiros de 4 a 17 anos deveriam estar na escola, mas, na realidade, a taxa ficou em 94,2%. Embora tenha evoluído em relação a 2005, quando o percentual era de 89,5%, o crescimento lento desapontou especialistas.

“Temos uma lei (que determina matrícula obrigatória de 4 a 17 anos), mas não tivemos nenhum aumento de esforço por parte dos Estados e municípios para fazê-la ser cumprida”, critica a presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz.

Os dados mostram que, embora o índice de matrículas de crianças de 4 e 5 anos no País tenha crescido muito, passando de 72,5%, em 2005, para 90,5%, em 2015, o baixo progresso no atendimento da faixa etária de 15 a 17 anos — passando de 78,8% para 82,6% no mesmo período — contribuiu para que o aumento da taxa geral de crianças e jovens na escola não crescesse o suficiente.

Segundo Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação, o crescimento tímido nas matrículas de 15 a 17 anos são reflexo da falta de atratividade do ensino e das deficiências ao longo da escolarização. “O Ensino Médio é focado em quem vai direto para universidade e deixa de lado outros interesses”, disse.

Esses fatores combinados também fazem com que grande parte dos jovens não conclua o Ensino Médio até os 19 anos.