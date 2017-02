Com 800kg, maior apreensão de cocaína do AM é feita após confronto em Urucará

A ação resultou na morte de dois colombianos, e na prisão de outros dois, na última terça-feira. Foto: Divulgação/PF

Manaus - Durante o confronto de traficantes colombianos com agentes da Polícia Federal (PF), na última terça-feira (7), 800 quilos de cocaína e três fuzis foram apreendidos, de acordo com a PF. A ação resultou na morte de dois colombianos, e na prisão de outros dois. Apenas um conseguiu fugir, conforme informações do delegado Caio Avanço, do Departamento de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF. Segundo o delegado, essa foi a maior apreensão de cocaína realizada no estado do Amazonas.

A ação aconteceu na última terça-feira, na comunidade Boca do Paraná do Cumprido, em Urucará (a 260 quilômetros de Manaus). Dos dois colombianos presos, um saiu baleado e está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

De acordo com Avanço, a Polícia Federal fazia uma fiscalização em embarcações, no Rio Amazonas, quando abordou uma lancha com cinco homens. Durante a abordagem, os traficantes resistiram à prisão, efetuando diversos disparos com fuzis contra a equipe de policiais.

Três fuzis, usados pelos suspeitos em troca de tiros com a Polícia Federal, também foram apreendidos. Foto: Divulgação/PF

Os agentes da PF revidaram conseguindo deter parte do grupo. Três suspeitos, que transportavam a carga de drogas, foram alvejados durante a troca de tiros e foram socorridos para o Hospital do Município de Urucará. Dois morreram e o terceiro foi transferido para a capital, onde permanece internado sob escolta policial, segundo o delegado Caio Avanço.

Os outros dois componentes da lancha pularam na água e evadiram-se pela margem do rio, no momento da abordagem, porém, após buscas pelas equipes no local, um deles foi localizado e preso. Além da carga de drogas, foram apreendidos três fuzis com os traficantes, e mais centenas de munições, que foram utilizados na resistência à prisão, de acordo com a PF.

Os corpos dos colombianos foram encaminhados à cidade de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus) e, na tarde desta quarta-feira (8), chegaram ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, para exames de necropsia e identificação. Até a publicação desta matéria, nenhum dos corpos tinha sido identificados.