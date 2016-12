No AM, 88 detentos do regime semiaberto vão receber saída temporária no Natal e Ano Novo

As saídas temporárias estão fundamentas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e geralmente ocorrem em datas comemorativas específicas. Foto: Acervo-DA

Para o período de Natal e Ano Novo, 88 internos do regime semiaberto masculino e feminino vão receber a saída temporária a partir desta sexta-feira (23). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o benefício é autorizado pela Vara de Execuções Penais (VEP) apenas para internos do regime semiaberto, sendo não sendo atribuído para internos do regime provisório e fechado.

As saídas temporárias estão fundamentas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e geralmente ocorrem em datas comemorativas específicas, tais como Natal, Páscoa, Dia das Mães e dos Pais, para confraternização e visita aos familiares.

Cada interno tem direito de usar 35 dias em cinco períodos de sete dias durante o ano. Nos dias que antecedem tais datas, o juiz da VEP emite uma portaria que disciplina os critérios para concessão do benefício da saída temporária e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados.

Neste ano, o número de internos liberados durante o período de festas de final de ano é menor que dos anos anteriores, devido às saídas já terem sido usadas no decorrer de 2016. No ano passado foram concedidas as saídas temporárias a 119 internos.

O retorno dos internos depende de quantos dias eles ainda têm direito, e se estende até o dia 2 de janeiro para o caso dos internos que irão se ausentar por um período maior de tempo.

A Seap tem intensificado o controle de entrada e saída de internos nessa época do ano, através de procedimentos de fiscalização para impedir que internos do regime semiaberto saiam sem autorização, para diminuir a evasão.