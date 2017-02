Abertura da Campanha da Fraternidade mostra contraste de belezas naturais e poluição

Campanha pretende promover reflexões sobre a relação com a criação, despertando para o cuidado e preservação da natureza. Abertura acontece nesta quarta-feira, no Parque do Mindú

Tema deste ano vai tratar dos biomas brasileiros e a defesa da vida e da Amazônia. Foto: Karla Vieira/Divulgação/Semcom

Manaus - A Arquidiocese de Manaus vai realizar, nesta quarta-feira (1º), às 9h, no Parque Municipal do Mindu, a abertura da Campanha da Fraternidade 2017, que traz o tema “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15). O evento está aberto ao público, onde a Igreja Católica pretende promover reflexões sobre a relação com a criação, despertando para o cuidado e preservação da natureza, como pede o Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si.

Conforme o responsável pela organização do evento e titular da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Padre Geraldo Ferreira Bendaham, este ano a campanha trata da ecologia, com abordagem social e ambiental, seguindo a campanha do ano passado. O tema vai tratar dos biomas brasileiros e a defesa da vida e dos povos da Amazônia.

“Durante a abertura estaremos no Parque Municipal do Mindu, escolhido por ser um espaço com um ecossistema perfeito, completo, ecologicamente representativo onde podemos ver muitas espécies de árvores, no entanto, seu igarapé tem suas águas poluídas, pois o meio ambiente vem sofrendo uma séria crise. Neste local há um contraste entre a beleza da natureza e a degradação de um igarapé, e diante disso, queremos fazer um apelo à sociedade quanto à sua relação com a natureza, alertando para a necessidade de cuidado que cada um devemos ter com a criação”, explica Pe. Geraldo.

No Parque Municipal do Mindu, haverá quatro momentos durante a abertura da Campanha da Fraternidade 2017:

1. Caminhada na trilha (em silêncio) para admiração e respeito a natureza que se oferece de graça a todos.

2. Parada na Praça da Paz para reverência à criação e canto pela natureza.

3. Lamento da juventude (teatro) as margens do Igarapé do Mindu, plantio de uma árvore Sumaúma (ceiba pentandra ) e fala de algumas autoridades presentes.

4. Retorno ao anfiteatro com a celebração do Perdão, leitura do Evangelho e homilia de Dom Sergio Castrini.

Sobre a Campanha da Fraternidade 2017

Trata-se de uma campanha que envolve a comunidade católica com diversas ações pastorais em todas as regiões do Brasil, sempre abordando temas atuais, que a cada ano propõe uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos, onde toda a população envolvida na Campanha da Fraternidade é convidada a ver, julgar e agir. A Campanha da Fraternidade sempre começa na quarta-feira de cinzas e acontece durante o ano todo, não termina depois da Páscoa como muitos pensam. Durante o período de realização ocorrem diversas ações pastorais, e o tema escolhido é trabalhado, debatido e refletido com a comunidade, com uso de ferramentas como cartazes, desenhos, músicas, texto-base, textos voltados para cada pastoral, vídeos e muito mais.