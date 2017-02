'Os abusos aconteciam no quarto. Nunca fiz isso sóbrio', confessa pai que estuprava filha

O homem disse que praticava os estupros sob efeito de pasta-base de cocaína. A vítima, grávida do pai, disse para polícia que era estuprada desde os 13 anos

Em depoimento, o ajudante de pedreiro afirmou que está arrependido dos estupros e tem medo de morrer no sistema penitenciário. Foto: Caíque Varella

Manaus – Um ajudante de pedreiro, de 31 anos, foi preso por volta das 9h desta quinta-feira (16), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, por estuprar e engravidar a filha dele, de 15 anos, de acordo com a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). À reportagem, o homem afirmou que estuprou a jovem porque a vítima o procurava para manter as relações sexuais.

Segundo Tuma, a polícia chegou até o ajudante de pedreiro após denúncias anônimas do Conselho Tutelar da Zona Sul na especializada. Conforme a delegada, a denúncia foi registrada na Depca, no conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona centro-oeste, na última terça-feira (14).

A delegada Juliana Tuma afirmou que no mesmo dia da denúncia, uma equipe de investigação do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi até o local e comprovaram a veracidade das informações.

No local, além da vítima, mais quatro filhos do homem, sendo três crianças, de 1, 4 e 7 anos, e uma adolescente, de 13 anos, foram encontrados pela polícia.

“No primeiro momento, a vítima negou que o pai a violentava, mas constatamos que a barriga dela estava saliente e descobrimos que a mesma estava grávida do próprio pai”, contou a delegada.

Em depoimento, a jovem confessou que era violentada e torturada pelo pai. Segundo ela, a madrasta, de 24 anos, presenciou um dos abusos e foi embora de casa. A vítima era estuprada desde os 13 anos de idade.

Na Delegacia Geral (DG), o homem confessou o crime e disse que praticava os abusos quando estava bêbado ou sob efeito de pasta-base de cocaína. “Os abusos aconteciam no quarto. Nunca fiz isso sóbrio”, disse o homem, que afirmou que tem medo de morrer no sistema penitenciário e está arrependido dos estupros.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável através de um mandado de prisão do Plantão Criminal da Justiça. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).