Acidente deixa um morto e quatro feridos, na estrada de Manacapuru

Segundo o Samu, os cinco passageiros, incluindo uma criança de 1 ano, estavam sem cinto de segurança no momento da colisão. Caso aconteceu no km 18, da Rodovia AM-070

Acidente bloqueou trânsito no quilômetro 18, da Rodovia AM-070 (Manoel Urbano). Foto: Robson Cavalcante/Divulgação

Matéria atualizada às 15h57

Manaus - Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa morta e quatro feridas, no início da tarde deste domingo (26), no quilômetro 18, da Rodovia AM-070 (Manoel Urbano), estrada que dá acesso ao município de Manacapuru. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todos os feridos, incluindo uma criança de 1 ano, foram encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, no bairro São José, zona leste de Manaus. De acordo com o coordenador do Samu, Ruy Abrahim, os cinco passageiros estavam sem cinto de segurança no momento da colisão.

Segundo Abrahim, um traumatismo craniano foi a causa da morte do ocupante de um dos veículos, um homem ainda não identificado. “Todos os passageiros estavam sem cinto. O homem que veio a óbito teve perda de massa encefálica”, disse o coordenador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas encaminhadas ao hospital estavam em um Fiat Palio, de placa JXE- 8178, quando colidiram com um Fiat Línea, de placa NOP-6189. O Palio estava sendo conduzido pelo soldado do exército Rixon de Castro Santos, 26.

Uma das testemunhas do acidente, o fotógrafo Robson Cavalcante, 48, informou que estava voltando para Manaus, de um ensaio fotográfico na vila de Paricatuba, localizada no município de Iranduba (a 25 km de Manaus), quando se deparou com o acidente. Segundo fotógrafo, dois pneus do Palio estavam carecas.

“Tinham quatro homens em um dos carros e um bebê. O condutor desse carro, um Palio, estava bêbado e seguindo no sentido Manaus da via. Ele invadiu a pista no sentido Manacapuru e acabou colidindo com o outro carro”, relatou Cavalcante.

No Fiat Línea, Cavalcante afirmou que um casal de idosos não se feriu, graças ao acionamento do air bag.

Motorista ficou preso em ferragens após colisão. Foto: Robson Cavalcante / Divulgação