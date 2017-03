Acidentes, pane mecânica e obras deixam trânsito caótico na manhã desta sexta-feira 

A Avenida Efigênio Sales ficou interditada por, aproximadamente, três horas após um carro invadir a calçada e derrubar um poste de energia. Foto: Divulgação

Manaus – Acidentes com vítimas, caminhão em pane mecânica, semáforos apagados, colisão de veículos e poste caído na Avenida Efigênio Sales deixaram o trânsito caótico em, pelo menos, três zonas da cidade, na manhã desta sexta-feira (10).

A Avenida Efigênio Sales ficou interditada no sentido Rotatória do Coroado por, aproximadamente, três horas após um carro, modelo Ford Focus, de cor preta e placa NOM-0755, invadir a calçada e derrubar um poste de energia, conforme informou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans). O órgão teve que organizar uma rota alternativa, pela Avenida André Araújo, no Aleixo, e pela Avenida das Torres, para conter a retenção no trânsito.

Em frente a Cidade da Criança, na Avenida André Araújo, um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas deixou uma vítima lesionada. Marcelo Ferreira dos Reis, 36, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhado a uma unidade saúde. Segundo o Manaustrans, se envolveram no acidente um Fiat Uno Vivace, de placa OAJ-8667, uma motocicleta Yamaha XTZ, de placa THH-0402, e uma outra motocicleta Yamaha, de placa THC-8278.

Do outro lado da cidade, na zona norte da capital, uma obra da concessionária Manaus Ambiental também causou lentidão no trânsito na saída do bairro, por volta das 6h30.

Um veículo colidiu com o divisor de pista na Avenida Cosme Ferreira, esquina com a rua José Romão, nas proximidades do Serviço Social da Indústria (Sesi), zona leste de Manaus.

Um caminhão em pane mecânica, nas proximidades da Feira do Coroado, na zona leste de Manaus, também atrapalhou o fluxo de veículos na localidade e o guincho teve que ser acionado.

O trânsito no cruzamento da Avenida J com a Rua Cinco, no Alvorada, zona centro-oeste, precisou ser coordenado pelo Manaustrans por causa de um semáforo inoperante. Conforme o órgão, o problema foi ocasionado devido a falta de energia no bairro.

Na rotatória do Eldorado, na zona centro-sul, a falta de energia também causou o não funcionamento do semáforo e o fluxo de veículos foi monitorado por agentes do Manaustrans.