Acidentes de trânsito deixam feridos nas zonas norte e oeste de Manaus

Na Avenida Noel Nutels, um carro com três passageiros se chocou com o canteiro central. Já na Avenida Brasil, dois ficaram feridos em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus

Dois ficaram feridos em acidente com moto na Avenida Brasil. Foto: Manaustrans/ Divulgação

Manaus - As primeiras horas deste domingo (19) foram marcadas por dois acidentes em regiões distintas de Manaus. Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), um carro Chevrolet modelo Classic, colidiu com o canteiro central da Avenida Noel Nutels, Cidade Nova, em frente ao Supermercado Atacadão, Zona Norte, às 6h37.

O carro, que também danificou um semáforo nas proximidades, estava ocupado com três passageiros: Adenilson Almeida Viera, Jerônimo Aragão de Souza e uma mulher identificada apenas como Keila. Todos três ficaram lesionados.

O condutor, Jerônimo Aragão de Souza, foi encaminhado ao Pronto Socorro João Lúcio antes mesmo da chegada dos agentes de trânsito, bem como o veículo já havia sido retirado por uma empresa de guincho particular. As USBs 4 e 6 foram as responsáveis por remover os passageiros. No local, foram deixados três cones de sinalização.

Avenida Brasil

Já na Zona Oeste de Manaus, mais especificamente na Avenida Brasil com a Rua Tobias Barreto (antiga Rua Brasil), Compensa, um ônibus se chocou com uma moto, às 6h18. O veículo, da empresa Via Verde, tentou cruzar a avenida quando acabou colidindo com a moto Yamaha modelo YS250, que estava com duas pessoas: o condutor, identificado apenas como Tiago, e Sabrina Santos.

Os dois ficaram lesionados e foram removidos para o Pronto Socorro João Lúcio, por meio da UBS-29, antes da chegada dos agentes. A moto foi retirada do local com guincho e rua permaneceu fechada por quase 2h, enquanto os peritos trabalhavam no local.