PM é acionada para apurar suspeita de bomba no bairro Educandos

De acordo com moradores, um carro passou pelo local e deixou uma mala no meio da rua. O trânsito da área ficou interditado

Robô foi usado para fazer um raio-x no objeto, que identificou que a mala estava vazia. Foto: Reinaldo Okita

Com colaboração de Girlene Medeiros

Manaus - O grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte), da Polícia Militar (PM), foi acionado para apurar uma suspeita de bomba, na tarde desta segunda-feira (27), na rua Manoel Urbano, bairro Educandos, zona sul da capital. Moradores acionaram a polícia após uma mala ser deixada no meio da rua.

O trânsito na área ficou interditado por, pelo menos, duas horas. De acordo com o tenente Ramon Alves, que coordenou a ação, os trabalhos duraram cerca de uma hora.

Segundo o tenente, um robô foi usado para fazer um raio-x no objeto, que identificou que a mala estava vazia. Mesmo assim, o objeto foi implodido e o trânsito no local foi liberado. "Nós seguimos padrões nacionais e internacionais, e por isso, tivemos que fazer a desativação e destruição do objeto, como se fossem explosivos", disse.

De acordo com policiais militares, moradores da área informaram que um carro, de modelo e placa não identificados, parou, deixou a mala no local e foi embora, por volta de 12h30. Os moradores acionaram o 190, solicitando apoio na ocorrência.

Segundo Alves, as investigações devem ficar a carga da Polícia Civil (PC). "Vamos coletar todos os dados e encaminhar ao DIP da área (2º Distrito Integrado de Polícia), para que sejam feitas as investigações", concluiu.