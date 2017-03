Acusados de matar líder comunitária serão julgados nesta sexta

Rival e caseiro da vítima foram apontados como acusados da morte da comunitária. Foto: Divulgação

Manaus - A 1ª Vara da Comarca de Manacapuru realizará nesta sexta-feira (24), a partir das 9h, no Plenário da Câmara de Vereadores do Município, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus Adson Dias da Silva e Ronaldo de Paula da Silva, no processo nº 0001381-35.2015.8.04.5400. Eles são acusados de homicídio qualificado da líder comunitária Maria das Dores dos Santos Salvador Priante, em 2015. A ação foi julgada procedente em junho de 2016 e os réus estão presos.

O júri acontecerá na Câmara Municipal devido ao grande número de testemunhas arroladas pela defesa e acusação para serem ouvidas no julgamento. Serão 15 testemunhas, no total.

Além dos dois réus, dois promotores, um assistente da acusação e advogados dos acusados. Também está sendo esperada a presença dos familiares da vítima.

A juíza Vanessa Leite Mota, titular da Vara, presidirá a sessão de julgamento, que não tem hora para terminar. A previsão é que o júri seja encerrado na madrugada de sábado (25).

Os dois réus estão presos em Manaus. No despacho que designa a sessão, a juíza solicitou reforço policial para a manutenção da segurança durante o julgamento.

O caso

A líder comunitária Maria das Dores Salvador Priante, 54, foi encontrada morta em agosto de 2015, no Ramal Santa Luzia, no quilômetros 51, da Rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru. Ela foi executada com 12 tiros

Familiares de Maria das Dores informaram à polícia, na época, que eles suspeitam de que a morte tinha sido praticada a mando de Adson, o ‘Pinguelão’. Segundo eles, o suspeito havia sido líder comunitário da Portelinha, desde a fundação, e não aceitava ter perdido o cargo para a vítima.

Adson foi preso no dia 17 agosto, denunciado pelo caseiro da vítima, Ronaldo de Paula da Silva, como mandante do crime pelo caseiro da vítima. Ronaldo também foi preso por participar da morte como informante.

À polícia, Ronaldo disse que participou do plano porque recebeu ameaças de morte e também ficou com medo de os envolvidos matarem a família dele. Além disso, conforme Rodrigues, o suspeito afirmou que o grupo iria pagar a ele R$ 3 mil e mais uma motocicleta. Pelo “serviço”, ele recebeu R$ 1,5 mil de adiantamento.