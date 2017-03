Adolescente de 12 anos é detido com revólver em escola na zona leste de Manaus 

Arma calibre 38 foi apreendida com cinco munições intactas. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Um adolescente de 12 anos foi detido com um revólver na manhã desta terça-feira (21) em uma escola municipal na zona leste da capital, segundo informações da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o gestor da escola, localizada na Rua Edmundo Soares, bairro São José 2, denunciou que um aluno estava portando uma arma de fogo. Uma equipe foi até o local e constatou que o adolescente estava com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

A polícia conduziu o adolescente para apresentação na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em companhia da avó, para os procedimentos legais.