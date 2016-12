Adolescente é apreendido após assaltar ônibus e ferir motorista na zona oeste

Segundo o motorista do ônibus, o veículo estava chegando na estação, com cerca de cinco passageiros, quando o assalto aconteceu. Um dos suspeitos conseguiu fugir

Motorista foi 'furado' levemente com uma faca, no braço direito, por um dos suspeitos. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na tarde desta quarta-feira (21), após assaltar um ônibus da linha 219, da empresa Via Verde, na rua A, conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. As informações foram repassadas pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

De acordo com a equipe de investigação da Deaai, o adolescente, junto com outro suspeito que fugiu do local, entraram no ônibus e anunciaram o assalto por volta das 16h. O motorista do ônibus, que não quis ter o nome divulgado, comentou que o veículo estava chegando na estação, com cerca de cinco passageiros, quando o assalto aconteceu.

"Foram dois (assaltantes). Eles iniciaram o assalto e eu abri a porta do ônibus. Um outro funcionário da nossa empresa desceu e acionou uma viatura da polícia que estava passando", comentou o motorista, informando ainda que um dos suspeitos o furou levemente com uma faca, no braço direito.

Ainda conforme o motorista, os suspeitos levaram toda a renda do ônibus, a aliança de casamento e celular do cobrador, além dos celulares de passageiros.

A equipe de investigação da Deaai informou que somente a renda do ônibus, no valor de R$ 118 e o celular do cobrador, foram recuperados. O adolescente já havia sido apreendido outras duas vezes, por roubo. O outro suspeito fugiu do ônibus por uma área de mata.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e deve responder pelo ato infracional de roubo.