Adolescente é apreendido após tentar matar mulher em assalto na zona leste 

O jovem cortou o nariz da vítima durante uma luta entre os dois. A mulher está internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, em estado grave

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Um adolescente de 14 anos tentou matar, com oito facadas, e cortou o nariz de uma mulher, de 31 anos, na noite da última quarta-feira (22), durante uma tentativa de furto à casa dela, na Rua Doutor João de Paula, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, de acordo com o capitão Alexandre Ribeiro, comandante da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo Ribeiro, o jovem invadiu a casa da vítima para furtar objetos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, quando foi surpreendido por ela.

A vítima e o jovem lutaram dentro da casa. Conforme policiais militares da 28ª Cicom, a residência estava toda bagunçada e a faca usada no crime foi encontrada. Moradores que ouviram gritos no local chamaram a Polícia Militar (PM), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

A mulher foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde está internada em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, zona centro-oeste.