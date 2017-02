Adolescente é apreendido com armas caseiras no bairro Monte das Oliveiras

Foram apreendidas duas armas caseiras calibre 12. Foto: Divulgação/ PM

Manaus -Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite do último sábado (4), com duas armas caseiras calibre 12, com seis munições intactas, e um carro Corsa prata roubado, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. As informações são do capitão Renan Carvalho, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Conforme o capitão, os policiais da Rocam faziam patrulhamento pela Rua H, quando perceberam que o adolescente tentou fugir quando avistou a viatura.

De acordo com o capitão da Rocam, o adolescente estava com uma mochila na mão, e dentro dela os policiais encontraram as duas armas caseiras calibre 12, com as seis munições intactas, é um Corsa prata de placa JXK 6869. "O carro estava em uma área abandonada. Após fazer contato com o Proprietario, a vítima reconheceu o menor como um dos envolvidos no roubo do veículo", disse.

O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado pelo ato infracional de roubo e porte de arma de fogo.