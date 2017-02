Adolescente é apreendido com drogas no Prosamim da Cachoeirinha

Com o jovem, a Polícia Militar apreendeu 34 trouxinhas de maconha, 39 porções de pasta-base de cocaína e R$ 180

Manaus – Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente de 16 anos, por volta das 22h40 da última terça-feira (21), na Avenida Castelo Branco, com a Rua Santa Izabel, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, por comercializar drogas no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). As informações são da delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Segundo a delegada, a Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento pela região, quando viu o jovem em atitudes suspeitas. “Os policiais encontraram drogas e dinheiro durante a abordagem”, disse.

Com o jovem, a PM apreendeu 34 trouxinhas de maconha, 39 porções de pasta-base de cocaína e R$ 180.

Em depoimento, o adolescente alegou que tinha parado de vender drogas e voltou a comercializar os entorpecentes no local. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas na Deaai.

O garoto foi encaminhado a Deaai, no bairro Alvorada, zona centro-oeste, onde ficará a disposição da Justiça. Segundo a delegada Elizabeth de Paula, o jovem passará por avaliação de psicólogos e assistentes sociais do órgão.