Adolescente é apreendido com espingarda e celular roubado, em Coari

Segundo a PM, adolescente foi apreendido durante patrulhamento de rotina, em atitude suspeita. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (4), acusado de diversos roubos no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) informaram, por meio da assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), que ele foi apreendido com uma espingarda calibre 20 e um cartucho.

Segundo informações do Cabo PM Eloi, durante patrulhamento de rotina, foi avistado o adolescente em atitude suspeita, nas proximidades do Campo do Oriente, na zona leste do município. Os policiais se aproximaram do suspeito e conseguiram realizar abordagem.

Durante a revista, além da espingarda, também foi encontrada uma mochila e um aparelho celular, que, segundo o adolescente, foi roubado de uma vítima.

Ainda conforme informações do Cabo Eloi, o menor foi apresentado no 10° Distrito Regional de Polícia Civil em Coari, juntamente com a arma de fogo apreendida.