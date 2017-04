Adolescente é apreendido suspeito de matar padrasto com facada na barriga, em Manaus

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (4), após confessar ter assassinado o padrasto com uma facada na barriga. À polícia, segundo a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o jovem disse que praticou o crime para defender a mãe, que era constantemente espancada por José Roberto Castro Góes, 42.

A delegada informou que o crime ocorreu no dia 22 de março, na comunidade Imael Azis, no Tarumã-Açú e havia sido registrado à época como tentativa de homicídio. José Roberto, após ser esfaqueado, tinha sido socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde não resistiu e morreu na manhã desta terça-feira (4).

“Assim que soubemos da morte, fomos a casa onde o rapaz morava e onde o crime foi praticado e o apreendemos”, disse a delegada.

Em declaração à polícia, o adolescente disse ter esfaqueado o padrasto para defender a mãe. Segundo o jovem, José era acostumado a bater na mulher sempre que estava bêbado. No dia 22, durante nova briga do casal, o filho se revoltou e tentou apartar. “O José que estava embriagado, se armou com uma faca e tentou furar o menor. O adolescente tomou a faca e atingiu a barriga do padrasto”, contou Elisabeth.

O jovem foi indiciado pelo ato infracional de homicídio e foi encaminhado a Promotoria da Infância e Juventude, que irá decidir se ele irá ou não ser encaminhado a um centro socioeducativo.