Adolescente é apreendido suspeito de roubar veículo de mototaxista após corrida

Veículo foi recuperado em posse do adolescente, nesta quarta-feira, na rua Araújo Filho, no bairro Petrópolis, zona sul. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (28), suspeito de roubar uma motocicleta na última sexta-feira (23), na rua Pingo D’Água, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. De acordo com o delegado do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, o mototaxista Elias Sena Azevedo Bezerra teve a motocicleta que conduzia, modelo Honda Titan 150, de cor preta e placa PHG-3537, roubada após uma corrida ao local.

“Ao trafegarmos na manhã de hoje (quarta, 28) pela rua Araújo Filho, no bairro Petrópolis, zona Sul, avistamos o adolescente em atitude suspeita e resolvemos abordá-lo. Foi quando descobrimos que ele estava com a moto roubada e conseguimos recuperar o veículo. No lugar um segundo elemento, identificado como Deyvison Oliveira da Silva, 24, também envolvido no crime, conseguiu empreender fuga”, explicou Jander Mafra.

Na delegacia, durante depoimento, os policiais civis tiveram conhecimento de que o adolescente teria solicitado a corrida e foi o responsável em levar a vítima ao lugar onde aconteceu o roubo. Quando chegaram ao endereço, Deyvison e um terceiro indivíduo, que ainda não foi identificado, em posse de um revólver calibre 38, anunciaram o roubo e fugiram com o veículo de trabalho do mototaxista.

“A vítima reconheceu o adolescente e afirmou que Deyvison também teria participação no roubo. O jovem, no momento em que empreendeu fuga, acabou deixando o RG cair na rua e nós pegamos o documento, que foi mostrado ao mototaxista”, disse o delegado.

O titular do 13º DIP afirmou que as investigações em torno do caso irão continuar até que os demais infratores envolvidos no roubo sejam localizados. Após ser periciada, a motocicleta será devolvida ao dono.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo a roubo majorado e ao término dos procedimentos legais na unidade policial será conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.