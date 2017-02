Adolescente é assassinado com quatro tiros no bairro Novo Aleixo

Manaus - O jovem Marcos Vinicius de Souza, 16, foi assassinado com quatro tiros, por volta das 21h30 do último domingo (5), na Travessa 29, no loteamento Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A Polícia Civil acredita que o jovem morreu em um acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas, já que estava sendo ameaçado de morte por criminosos da área.

A amiga do jovem, Rita de Cássia Luiz Alves, 46, afirmou que o adolescente foi abandonado pela mãe quando era criança e foi resgatado por Rita e uma vizinha, a cozinheira Ediucia Alves, 58, que tentavam cuidar de Marcos Vinicius. “A mãe desse menino o abandonou pelas ruas do bairro junto com a irmã dele, de quatro anos de idade. Tentamos fazer de tudo, mas aconteceu isso com ele”, disse.

Conforme Ediucia Alves, o adolescente estava envolvido com o tráfico de drogas e roubos no Mutirão. “Ele (Marcos) estava andando armado pelo bairro. Estava jurado de morte. Colocamos ele até num abrigo, mas não teve jeito”, contou.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que o jovem foi abordado por dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta de modelo e placas não identificadas. O adolescente tentou fugir correndo, quando a dupla atirou na direção dele, que morreu na hora. Com Marcos, a polícia apreendeu um revólver de calibre 32, que foi encaminhado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A mãe do adolescente, que não quis se identificar, não quis comentar sobre o assassinato.

Na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Marcos Vinicius respondia por tráfico de drogas.