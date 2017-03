Adolescente é assassinado com quatro tiros na cabeça em beco na zona sul de Manaus

De acordo com a polícia, dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local em uma moto, falaram com o jovem e atiraram na cabeça dele

Manaus - O jovem Davi Lopes Farias Neves, 14, o ‘Sapinho’ foi executado na madrugada desta quinta-feira (16), com quatro tiros na cabeça, no Beco São Francisco de Assis, bairro Betânia, zona sul de Manaus, em um possível acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas na região, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Um morador do beco, que pediu para não se identificar, por medo de represálias, afirmou que Sapinho passava todas as noite na área. Segundo ele, não se sabe o que o adolescente fazia no local. “Esse rapaz de vez em quando estava aqui com outras pessoas estranhas. Tenho até medo de falar essas coisas e acontecer algo comigo”, disse.

Conforme investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois homens, ainda não identificados, chegaram no local em uma motocicleta, falaram com o jovem e atiraram somente na cabeça dele.

Segundo a perícia do Instituto de Criminalística (IC), o jovem morreu na hora. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital.

O crime foi registrado na DEHS, que investiga o assassinato.