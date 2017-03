Adolescente confessa participação em latrocínio de subtenente do Exército

Oficial foi morto com três tiros durante um assalto no bairro Compensa, no último domingo. Arma roubada do subtenente foi recuperada

O menor foi levado para a Derfd e será liberado após prestar depoimento. Foto: Divulgação/PM

Com colaboração de Carla Albuquerque

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (24), suspeito de envolvimento no latrocínio do subtenente do Exército Vladimir dos Santos Ladeira, 46, ocorrido no último domingo (19). A operação conjunta, que envolveu policiais do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), também resultou na recuperação da arma roubada do subtenente.

A apreensão do menor ocorreu por volta de 9h30. De acordo com o tenente Tales Renan, da 8ª Cicom, o adolescente confessou participação no crime, mas que não foi responsável pelo disparo que matou o oficial. O menor foi levado para a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), delegacia responsável pela investigação do caso, mas será liberado após prestar depoimento.

Caso

O subtenente do exército Vladimir dos Santos Ladeira morreu a caminho do Hospital 28 de Agosto após ser atingido com três tiros em um assalto na Avenida São Pedro, no bairro Compensa, zona oeste da capital, na tarde do último domingo (19). De acordo com a tenente Ivana Canto, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o militar estava com um amigo, não identificado, quando foi surpreendido por um homem que anunciou ao assalto.

Ao reagir, Vladimir foi atingido com um disparo no pescoço e dois na cabeça. O homem foi socorrido, mas chegou no 28 de Agosto já sem vida. Vladimir era natural do Rio de Janeiro e era lotado na 29ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM). O crime está sendo tratado pela polícia como latrocínio.