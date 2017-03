Adolescente é feita refém após grupo invadir e roubar casa em Manaus

Quatro homens armados invadiram a casa de uma família no conjunto Ouro Verde; o grupo fugiu levando a adolescente e depois liberou a jovem na Av. Grande Circular

Manaus - Uma adolescente de 15 anos foi levada como refém, após quatro homens armados terem invadido a casa da família dela, no conjunto Ouro Verde, no Coroado, zona leste de Manaus, na noite do último domingo (5).

O pai dela, um profissional autônomo de 57 anos, informou que a família havia chegado da igreja e ele entrou na casa para trocar de camisa. "Eu entrei e os deixei no carro. Quando voltei, já vi minha filha rendida e os três homens dentro da minha casa", disse ele.

Os homens renderam cinco pessoas da casa e agrediram o autônomo com chutes e pancadas na cabeça. O grupo roubou eletroeletrônicos e celulares e, depois de 45 minutos, fugiram no carro da família, um Voyage cinza de placa OAC-0403, levando a adolescente como refém.

A adolescente informou que foi colocada no banco de trás e levadas pelos criminosos. "Um deles era mais agressivo e me ameaçava, mas outro dizia que não iam fazer nada comigo", lembrou.

De acordo com a jovem, quando chegaram na Avenida Grande Circular, o grupo abandonou a menina e fugiu. O carro da família ainda não foi localizado. O caso foi registrado no 11º Distrito Integrado de Polícia ( DIP).