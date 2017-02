Adolescente e homem morrem após colisão entre motos em Rio Preto da Eva

Acidente ocorreu no km 3 do Ramal do Banco, na rodovia AM-010, na noite de sábado

Segundo testemunhas, as vítimas trafegavam em alta velocidade. Foto: Divulgação/ PM

Rio Preto da Eva - Alfredo Cantalesta Santos, 17 anos, e Marcos Roberto De Oliveira de 33, morreram no início da noite de sábado (4) após colidirem as motos em que trafegavam no km 3 do Ramal do Banco, vicinal da rodovia AM-010, entrada no km 127, em Rio Preto da Eva.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, as vítimas trafegavam em alta velocidade e uma das motos estava com farol apagado. Ainda segundo a polícia, os dois estavam sem capacete

Em função do forte impacto, as vítimas tiveram trauma profundo no rosto e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.