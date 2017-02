Adolescente morre nove dias após ser ferida com golpes de chave de fenda

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Daniele Santos de Oliveira, 15, morreu na manhã desta sexta-feira (17), no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, bairro São José, zona leste. Ela foi ferida com golpes de chave de fenda no último dia 8 de fevereiro deste ano, na capital.

De acordo com a Polícia Civil, a menina teve perfurações no abdômen e no pescoço. O motivo do crime é desconhecido.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na zona leste de Manaus.