Adolescente é morto com tiro na cabeça na zona oeste de Manaus

Jovem havia pedido carona de vizinho para jogar futebol no bairro Nova Esperança. Dentro do carro, ele foi atingido com um tiro na cabeça, por suspeitos ainda não identificados

O adolescente foi baleado dentro de um carro, após pedir carona. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O adolescente Rafael Vitor Mendonça, 17, conhecido como “Picote”, morreu na tarde desta terça-feira (7), após ser atingido com um tiro na cabeça, próximo a casa onde morava, na Rua Zero, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O adolescente foi baleado dentro de um carro, um Gol azul, de placa JWQ 8353, após pedir carona, conforme informou o proprietário do veículo, o autônomo Mário Jorge Nogueira Pires, 41.

De acordo com Pires, o crime aconteceu por volta das 14h40, após o adolescente pedir uma carona para outro ponto do bairro, onde iria jogar futebol. O adolescente morreu ao chegar na Rua Mirante da Serra (antira Q), no endereço do autônomo, que informou que para escapar do atirador, seguiu com o carro para casa.

À reportagem, o autônomo informou que estava indo pegar a filha dele na Escola Municipal Domingos Sávio, localizada na Rua José Furtuoso, também no Nova Esperança, quando foi parado pelo adolescente que pediu uma carona. “O Picote pediu uma carona. Eu já conhecia ele do bairro. Quando entrou no carro que se virou pra mim, só ouvi um barulho bem alto e vi um vulto perto do carro. Não deu para ver quem atirou, e o Picote caiu na minha perna. Fiquei sem saber o que fazer e acelerei para casa”, disse.

Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que foram acionados às 15h para o local onde o adolescente morreu. A PM informou que não tem pistas sobre a autoria e motivação para o crime.

O corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico LEgal (IML), e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).