Adolescente é morto a tiros durante briga com vizinho, no Jorge Teixeira

Segundo a PC, o autor dos disparos é pai do homem que brigou com o adolescente. O pai da vítima também foi baleado

Caso aconteceu na Travessa Montenegro, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Petrick Oliveira da Silva, 15, foi morto com, pelo menos, um tiro na cabeça, e o pai dele, Mauro Custódio da Silva, 36, foi baleado, por volta de meio-dia deste domingo (26), na Travessa Montenegro, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Os crimes aconteceram em frente à casa de familiares do suspeito de ser autor dos disparos, João Batista Mendes Sobrinho, 54, segundo informou a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A motivação do crime, para a PC, é uma briga entre vizinhos.

Conforme a DEHS, a morte e a tentativa de homicídio aconteceram após brigas entre Petrick e o filho de João, Nilson Batista da Conceição Mendes, 21. A equipe da DEHS informou que Petrick e Nilson brigaram, por motivo ainda desconhecido para os policiais, na noite de sábado (25), no mesmo local do crime, mas o desentendimento terminou após acionamento da Polícia Militar (PM) para o local.

De acordo com levantamento da equipe de investigação da DEHS, Petrick e Nilson informaram, aos respectivos pais, Mauro e João, sobre a briga. Na manhã deste domingo, conforme a investigação da Polícia Civil (PC), Petrick e Nilson voltaram a se desentender e Mauro agrediu Nilson com um ‘pisão’ no peito.

Após ver o filho ser agredido, conforme a DEHS, João atirou duas vezes contra Mauro. Ao ver o pai baleado, segundo a PC, Petrick tentou defendê-lo e foi baleado com, pelo menos, um tiro na cabeça. Petrick morreu no local e Mauro foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, na zona leste de Manaus.

As investigações da DEHS apontam que João Batista não morava no local que é moradia dos filhos e da ex-companheira dele. De acordo com a equipe de investigação da DEHS, após balear Mauro e matar Petrick, João fugiu em uma L200 cinza, de placa não divulgada. A suspeita da equipe de investigação é que a arma usada por João seja um revólver, já que não foram encontradas cápsulas no local pelos policiais civis.

A reportagem esteve no local do crime, mas familiares de Petrick e de Nilson não foram localizados. O caso segue sob investigação da DEHS e o suspeito do crime não havia sido preso até a publicação desta matéria.