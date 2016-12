Adolescentes são apreendidas após furtarem produtos de loja em shopping da zona norte

As jovens saíram da loja levando oito blusas e dois pares de brincos, em três bolsas. A ação foi monitorada pelas câmeras de segurança do estabelecimento

Manaus - Duas adolescentes, uma de 15 anos e outra de 16, foram apreendidas, na tarde da última segunda-feira (26), após furtarem produtos, no valor total de R$ 774, de uma loja de roupas do Sumaúma Park Shopping, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação das adolescentes foi monitorada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), as jovens saíram da loja levando oito blusas e dois pares de brincos, em três bolsas que estavam usando.

Conforme a delegada, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram até o local e interceptaram as adolescentes, na saída da loja. "Após serem pegas, elas ainda se ofereceram a pagar o que estavam furtando. Elas estavam acompanhadas de uma mulher de 19 anos, mas negaram que a maior estava envolvida no furto. Ainda vamos checar as imagens para saber se isso procede", comentou a delegada.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e as adolescentes foram encaminhadas para a Deaai, onde devem responder pelo ato infracional de furto.