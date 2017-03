Adolescentes são apreendidos após assaltos na zona leste de Manaus

Com o grupo, os policiais apreenderam três celulares, uma bolsa, dois livros, um documento e uma pistola

Manaus – Quatro adolescentes, com idade entre 15 e 17 anos, foram apreendidos, na noite da última segunda-feira (27), na Avenida Pista da Raquete, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, em um carro, celulares e bolsa roubados, além de uma pistola de calibre 380 milímetros, segundo o capitão Renan Carvalho, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com Carvalho, a PM recebeu uma denúncia de um assalto no bairro Petrópolis, zona sul, onde quatro jovens estavam em um Uno, cinza e placa OAN-4372 com restrição de roubo, estavam realizando arrastão a pedestres.

Carvalho informou que a PM fez buscas pelo bairro São José e, ao chegar no bairro Gilberto Mestrinho, fez a abordagem aos adolescentes. “O veículo foi avistado, demos sinal sonoro para solicitar parada, houve tentativa de fuga, porém, o pneu do veículo estourou e os integrantes se renderam”, destacou o capitão da Rocam.

No veículo, os policiais apreenderam três celulares, uma bolsa, dois livros, um documento e uma pistola.

Os jovens foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, zona centro-oeste.