Adolescentes são apreendidos após roubar carro e atirar em policiais, em Manaus

Manaus – Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos após roubarem um carro e atirar nos policiais na madrugada desta terça-feira (28). Outros dois infratores envolvidos no crime conseguiram fugir após o tiroteio.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foi acionada para um roubo de um veículo modelo Gol, placa NOX 5727, na rua 32 do bairro da Paz, por volta de 00h. Em seguida, a equipe encontrou o veículo roubado na travessa Enoque Reis, ainda no mesmo bairro.

A equipe seguiu o carro roubado e conseguiu interceptar o veículo na Avenida Torquato Tapajós. Os adolescentes e mais dois suspeitos efetuaram disparos contras os policiais, que revidaram. Os jovens se entregaram e os outros dois envolvidos fugiram por uma área de mata.

Com os infratores, foram apreendidos um revólver calibre 32, uma arma de brinquedo e uma balaclava de cor preta. Eles foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracoinais (Deaai).