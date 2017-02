Adolescentes são apreendidos por suspeita de estupro coletivo em Manaus

Os jovens responderão por crime análogo por estupro de vulnerável na Deaai. Foto: Divulgação/ PC

Manaus - Três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos, na manhã do último domingo (12), por suspeita de estupro coletivo, a uma adolescente, de 15 anos, nas dependências de uma casa, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, de acordo com a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Conforme a delegada, os jovens foram apreendidos, quando a mãe de um dos suspeitos encontrou a menina desacordada na casa dela. “A mãe acionou o Conselho Tutelar que encaminhou os adolescentes para a delegacia. Eles estão detidos e ainda estamos investigando essa situação”, disse.

Em depoimento, os jovens afirmaram que conheceram a menina pelo Facebook. Segundo eles, na noite do último sábado (11), a adolescente chegou na casa deles com uma garrafa de vodka.

Ainda de acordo com os jovens, no local a vítima e os suspeitos ingeriram bebidas alcoólica, fumaram cigarros e praticaram sexo, quando a menina desmaiou.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, a menina foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, onde foi medicada e liberada. “Nossos investigadores estão buscando informações dela. Ela ainda não prestou esclarecimentos aqui na delegacia”, contou.

Os jovens responderão por crime análogo por estupro de vulnerável na Deaai. Eles estão a disposição da Justiça.