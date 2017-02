Adolescentes fogem após furar buraco em centro socioeducativo, na zona norte

Durante o momento de recreação, o grupo aproveitou a distração do socioeducador e, de forma revezada, furaram o buraco na parede. Foto: Divulgação

Manaus - Cinco adolescentes que cumpriam medida socioeducativa no Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, no Cidade Nova, zona norte, foram recapturados, na tarde desta sexta-feira (17), escondidos em uma igreja evangélica. De acordo com informações do capitão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Renan Carvalho, o grupo fugiu da unidade após ter feito um buraco no muro do Centro, logo antes de ser recapturado.

Conforme as informações da assessoria da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o momento de recreação, na quadra de esportes, um grupo aproveitou a distração do socioeducador e, de forma revezada, furaram o buraco na parede.

Depois de terem feito o buraco, o grupo de cinco adolescentes conseguiu escapar. Após a fuga, correram em direção à Avenida Noel Nutels. Policiais da Rocam e da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local e encontraram os menores escondidos em uma igreja evangélica.

Todos foram recapturados e encaminhados, segundo a Sejusc, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Ainda segundo a Sejusc, na unidade estavam apreendidos 19 adolescentes.