ADS registra aumento de R$ 1,3 milhão no faturamento de Feiras Regionais

Manaus - Em meio à queda nas vendas de produtos em vários setores da Economia, as Feiras Regionais coordenadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) registraram um aumento no faturamento de R$ 1.381.789 este ano, em comparação com o ano anterior. Em 2016, as cinco feiras da agência movimentaram R$ 9.691.789 na capital contra R$ 8.310.000 em 2015, representando um salto de 16,6% em percentuais.

A implantação da Feira do Shopping Sumaúma e a reformulação das quatro existentes foram apontadas como principais causas para o sucesso do negócio entre os agricultores, informou o presidente da ADS, Lissandro Breval. “Levamos o modelo da Feira Regional para mais perto da população e, também, readequamos as feiras que já existiam. Essas reformulações contribuíram para o êxito das vendas”, destacou Breval.

As feiras coordenadas pela ADS operam em cinco localizações da capital: na Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova) e a mais nova no Shopping Sumaúma.

Ele destacou que o número de visitantes nas feiras regionais de Manaus pulou de 213 mil em 2015 para 326 mil em 2016. “Tivemos o maior sucesso de público, porque passamos a ficar onde está o cliente, dando a ele comodidade e produtos de qualidade a um preço justo”, frissou Breval.

Os produtos comercializados pelos agricultores, também, tiveram aumento este ano. A quantidade saiu de 2.620.00 quilos em 2015 para 3.032.360 quilos em 2016, contabilizando um salto de 15,5%.

Para o ano de 2017, o presidente disse que a expectativa é dobrar o montante de recursos movimentados nas feiras, chegando ao valor de R$ 18 milhões, bem como investir ainda mais em parceiras público-privado para melhor atendimento dos agricultores familiares e produtores rurais.

“Nosso objetivo é ampliar os recursos movimentados nas feiras porque isso beneficiará diretamente os produtores e consequentemente a economia do nosso estado. Com as parcerias podemos alcançar melhores resultados devido o aumento na satisfação das pessoas que procuram as feiras para adquirir produtos de qualidade”, completou Lissandro.

Impacto direto

O diretor técnico da ADS, José Ramonilson Gomes, explicou que o alcance de recursos do ano, deve-se, também, ao suporte que atualmente os produtores recebem para participarem dos eventos.

Atualmente, as cinco feiras da ADS beneficiam 2.630 famílias em todo o Amazonas. “Pelos nossos cálculos, a renda familiar dos agricultores aumentou mais de 80%, com a retirada do atravessador do processo de comercialização”, disse Rocha.

Para a produtora do município de Iranduba, Maria Silvandira Cruz a oportunidade de comercializar seus produtos nas feiras da ADS significa segurança de venda e ao mesmo tempo contribuição com empregos diretos e indiretos no interior.

Silvandira conta que desde quando começou a participar das feiras, consegue pagar todas as suas despesas com o rendimento das vendas. “Hoje, já contratei mais pessoas para trabalhar comigo, ou seja, devido a venda nas feiras ofereci mais empregos aqui no município. Comecei a plantar mais e em variedades e isso me proporcionou mais desenvolvimento”.

Outro produtor que se diz satisfeito com a participação e estrutura das feiras é Osvaldo Magalhães, do município de Rio Preto da Eva. “A inserção nas feiras da ADS melhorou 100% a vida do agricultor. Quando não havia essa participação, mais da metade dos nossos produtos ia para o lixo”, disse Osvaldo.