Adutora na Alameda Cosme Ferreira volta a romper em menos de dez dias após reparos

A mesma tubulação rompeu no último dia 13 e, pelo menos, mais três vezes nos últimos cinco anos. Coordenador diz que serviço mal feito resultou no novo rompimento

Trabalho de reparo em adutora, no rompimento do último dia 13, foi mal feito, segundo a Prefeitura. Foto: Sandro Pereira

Colaboração de Sandro Pereira (atualizada às 23h25)

Manaus - Menos de dez dias após os trabalhos de reparo, uma adutora localizada na Alameda Cosme Ferreira rompeu novamente, na noite desta quarta-feira (22), e um trecho da avenida, no sentido Centro, precisou ser interditado. No último dia 13, o vazamento da mesma adutora deixou sem água os moradores do bairro Coroado, na zona leste de Manaus, por, pelo menos, nove horas.

Uma possível imperícia, falta de habilidade ou competência, resultou do novo rompimento da adutora e os responsáveis serão punidos, segundo o coordenador da Unidade Gestora de Água da Prefeitura de Manaus, Sérgio Elias, que esteve no local.

"Foi um serviço mal feito, não devem ter feito o escoramento e vazou na luva. Pelo menos é um serviço, aparentemente, que não vai ser tão demorado como foi (da última vez)", disse.

Ainda não há previsão para o término dos trabalhos de reparo e liberação da via. "Tem que chegar uma máquina maior, pra escavar aí pra ver realmente o que aconteceu. Acredita-se que foi um vazamento só na luva, o mesmo serviço que eles fizeram", disse Sérgio Elias.

Via foi interditada após vazamentos. Foto: Sandro Pereira

Histórico de rompimentos

Além dos rompimentos desta quarta-feira e do último dia 13, as tubulações da Alameda Cosme Ferreira romperam e causaram vazamentos em outros três locais. Em abril de 2015, a poucos metros do local que voltou a apresentar problemas nesta quarta, a adutora rompeu. Em janeiro e dezembro de 2012, a tubulação da avenida também rompeu alagando os lados da avenida.