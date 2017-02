Adutora rompe pela terceira vez em 5 anos e deixa moradores do Coroado sem água

Adutora apresentou vazamento no sentido Centro da Alameda Cosme Ferreira, entre a feira do Coroado e o Estádio Carlos Zamith. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O vazamento de uma adutora, na madrugada desta segunda-feira (13), deixou sem água os moradores do bairro Coroado, na zona leste de Manaus, por, pelo menos, nove horas, segundo a concessionária de água Manaus Ambiental. Quem mora ou trabalha próximo à Alameda Cosme Ferreira, onde a adutora apresentou vazamento, afirma que já se tornou comum a tubulação da via apresentar problemas. A adutora rompeu, pelo menos, três vezes em diferentes partes nos últimos cinco anos.

Conforme a Manaus Ambiental, a adutora apresentou vazamento, às 3h da manhã, no sentido Centro da avenida, entre a feira do Coroado e o Estádio Carlos Zamith, e o trânsito ficou bloqueado por agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Transito (Manaustrans). Os motoristas tiveram que buscar vias alternativas, como a Rua Beira-Rio e as vias do conjunto Tiradentes, para chegar até as avenidas General Rodrigo Otávio, Ephigênio Sales e André Araújo.

O estudante Rian Monteiro da Silva, 18, disse que chegou atrasado na escola onde estuda, no Centro de Manaus, devido ao engarrafamento ocasionado pelo bloqueio do trânsito. “Toda vez que estoura alguma tubulação é esse engarrafamento quilômétrico”, disse o jovem.

A previsão da Manaus Ambiental era que os serviços de contenção do vazamento finalizassem até o fim da tarde desta segunda, mas, até às 18h, os trabalhos não tinham sido concluídos e os moradores e comerciantes do local permaneciam sem abastecimento de água, que foi interrompido para realização do serviço.

De acordo com o comerciante Francisco Gomes Vieiralves Júnior, 36, alguns estabelecimentos comerciais, localizados na Alameda Cosme Ferreira, chegaram a alagar nas primeiras horas da manhã devido à grande quantidade de água que se espalhou pela via. Ele também afirma que esta não é a primeira vez que a adutora apresenta problemas. “Não foi no mesmo local, mas de vez em quando estoura esses canos que acredito que já sejam velhos”, afirmou o comerciante.

Histórico de rompimentos

As tubulações da Alameda Cosme Ferreira romperam e causaram vazamentos em outros três locais. Em abril de 2015, a poucos metros do local que apresentou problemas nesta segunda, a adutora rompeu. Em janeiro e dezembro de 2012, a tubulação da avenida também rompeu alagando os lados da avenida.

Desde a madrugada desta segunda, conforme a Manaus Ambiental, uma equipe técnica da concessionária trabalha na recomposição da tubulação. “Após o término dos serviços de correção o sistema de distribuição de água será religado e o abastecimento será normalizado”, prometeu a concesionária por meio de nota à imprensa. A reportagem questionou do órgão a idade da tubulação instalada na via, mas não obteve resposta.