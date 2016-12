Aeronave cai próximo a Tabatinga e três pessoas morrem, diz Bombeiros

A aeronave decolou do município de Tefé com quatro passageiros e tinha previsão de chegar por volta de 11h30 a Tabatinga

Aeronave foi encontrada por volta de 15h30, segundo a FAB. Foto: Reprodução/ Facebook

Matéria atualizada às 20h21

Manaus - Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma aeronave cair a 13,5 km da cabeceira da pista do município de Tabatinga nesta sexta-feira (23). As informações são da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a FAB, a aeronave de matrícula PT-ICU, modelo BE-58, foi encontrada por volta de 15h30. A aeronave havia decolado de Tefé com quatro passageiros a bordo, às 10h32 local. O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local, e depois desapareceu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram. A vítima sobrevivente foi encaminhada a um hospital de Tabatinga. O Corpo de Bombeiros informou ainda que quem encontrou a aeronave foi o Exército, e que militares estão no local fazendo a guarda dos corpos das vítimas para que não sejam atacados por animais. O Corpo de Bombeiros informou, também, que por volta das 7h30 deste sábado (24), os bombeiros militares de Tabatinga irão até o local para realizar o resgate dos corpos, que ainda estão nos destroços. O Exército em Tabatinga está comandando a operação.

Conforme nota à imprensa da Parintins Táxi Aéreo, empresa proprietária do avião, estavam à bordo os pilotos Atilon Bezerra Alencar e Wellington Mendes Faustino, além dos passageiros Roberval Moraes Jardim e Luiz Jorge Souza de Oliveira. À reportagem, a empresa não soube informar quais os integrantes da tripulação mortos na queda da aeronave. Uma equipe de busca e salvamento foi enviada ao local do acidente, segundo nota assinada pelo diretor da empresa, Mauro Paulino.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação.

Consta no registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que a aeronave tem capacidade para transportar até cinco pessoas e suportar peso de até 2.449 quilos. Ainda conforme a Anac, o avião possui documentação regular para táxi aéreo e possui Certificado de Aeronavegabilidade (CA) com validade até 10 de janeiro de 2019.