Aeroporto de Manaus completa 41 anos e acompanha crescimento do Amazonas

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foi inaugurado no dia 26 de março de 1976, com o objetivo de impulsionar crescimento no Estado. Foto: Divulgação/Infraero/José Zamith Filho

Manaus - Impulsionar o crescimento do Amazonas, esse foi o principal objetivo por traz da construção do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), inaugurado no dia 26 de março de 1976. Passados 41 anos, o desenvolvimento continua a fluir pelos portões do terminal manauara, embarcando e desembarcando grande parte da força necessária para o crescimento da região. Em 2016, cerca de 26 mil toneladas de cargas foram processadas pelo aeroporto, junto com mais de 2,6 milhões de passageiros.

E o terminal manauara está preparado para atender a demanda da região durante os próximos anos. Em janeiro de 2015, a Infraero concluiu a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, que aumentou a área do terminal de 39,4 mil m² para 97,2 mil m². O aeroporto também passou a contar com um novo estacionamento de veículos com 100 mil m², em dois níveis, passando de 776 para 2670 vagas.

O número de balcões de check-in também foi ampliado para 89 posições; o número de esteiras de restituição passou de 4 para 11, as esteiras de check-in, de 2 para 4, além de novos elevadores, escadas rolantes e pontes de embarque. Todo esse investimento ampliou a capacidade do aeroporto de 6,4 milhões de passageiros/ano para 13,5 milhões de passageiros/ano. Ao todo, foram investidos R$ 447 milhões nessas melhorias.

Para 2017, as melhorias continuam. Para este ano, os serviços oferecidos no Aeroporto de Manaus serão ampliados, com inaugurações de franquias nacionais e internacionais. Com três lojas já estabelecidas no aeroporto, a Duty Free Americas trará, ainda no primeiro semestre, mais uma loja de caráter duty paid, que oferecerá perfumaria e cosméticos e funcionará como expansão da loja já existente na entrada do check-in. As outras duas lojas, localizadas no embarque e desembarque internacional, operam no segmento duty free, possibilitando a compra itens importados sem a cobrança de impostos.

Além disso, até o final do ano, mais seis pontes de embarque do Aeroporto Eduardo Gomes serão modernizadas, um investimento no valor de R$ 24 milhões. Atualmente, o Aeroporto de Manaus conta com oito pontes de embarque, sendo que duas já foram modernizadas.

Este ano, o Aeroporto de Manaus também passou a contar com um voo direto da Gol Linhas Aéreas para Buenos Aires, na Argentina. A nova rota vem somar à lista de roteiros internacionais disponíveis a partir do terminal manauara, como Curaçao, Barcelona, Miami e Cidade do Panamá, operados pelas empresas Insel Air, Avior, Latam, American Airlines e Copa Airlines.

Programação de aniversário

Para celebrar os 41 anos do Aeroporto Internacional de Manaus, a Infraero preparou uma programação especial. De 24 a 31 de março, o terminal vai expor as fotos clicadas durante as duas edições do Spotter Day de Manaus, que reuniram fotógrafos – amadores e profissionais - apaixonados por aviação para registrarem de perto pousos e decolagens. As fotografias estarão disponíveis no saguão do terminal de passageiros 1.

Na segunda-feira, 27 de março, o saguão de desembarque do terminal de passageiros 1 será palco da apresentação da Banda da Ala 8, do Comando da Aeronáutica. Com início previsto para as 14h, a banda apresentará um repertório eclético de músicas instrumentais.

Ainda fará parte da comemoração de aniversário do aeroporto a primeira edição do Spotter Night, versão noturna do tradicional Spotter Day. Marcado para o dia 31/3, o evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas por meio do site http://spotterdayinfraero.com/ até o dia 29/3. Para participar é preciso ser maior de 18 anos.