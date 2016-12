Agência da Caixa é furtada na zona centro-sul de Manaus 

Manaus - Uma agência da Caixa Econômica Federal, na esquina da rua João Valério com a Avenida Djalma Batista, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, foi furtada durante o último fim de semana. De acordo com o gerente da agência, Clebson Galdino, somente dois notebooks foram levados do local.

O gerente Clebson informou que o furto aconteceu durante o fim de semana, enquanto agência estava sem funcionários. "Percebemos somente nesta segunda-feira (26), pela manhã. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada, somente dois notebooks nossos", disse.

Ainda conforme o gerente, a Polícia Federal foi acionada e está realizando investigações para chegar aos suspeitos. "Vão levantar imagens das câmeras de segurança daqui para verem se identificam quem fez isso", finalizou.