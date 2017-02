Agente penitenciário é preso com drogas, celulares e dinheiro na Vidal Pessoa

Servidor Hermes Alberto Ugarte Júnior foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP). Foto: Divulgação/ Seap

*Colaborou o repórter Thiago Monteiro

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) flagrou, na manhã deste domingo (5), um agente penitenciário com diversos celulares e entorpecentes na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro da capital.

O servidor Hermes Alberto Ugarte Júnior foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP) para os procedimentos de flagrante e será indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos em estabelecimento prisional.

De acordo com informações do 1º DIP, o agente penitenciário deve ser levado a uma audiência de custódia nesta segunda-feira (6).

Hermes portava no momento da abordagem 500 gramas de material entorpecente, 15 celulares, 11 carregadores, 11 fones de ouvido, 2 baterias, 1 serra, 5 alicates, 2 chaves de fenda, 1 martelo, 2 tesouras, 2 bocais de lâmpada, 3 chaves de algema, 1 espelho e R$ 1.459,50 em espécie.

A ocorrência aconteceu por volta das 8h, quando Hermes estava chegando à unidade e foi interceptado por policiais do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) da Seap, que apreenderam todos os materiais que estavam com o agente.



Foto: Divulgação/ Seap

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho, o Dipen trabalhava com informações de que Hermes entregaria uma arma de fogo para os internos, e com a abordagem foi apreendida uma grande quantidade de materiais proibidos.

"Nosso setor de inteligência conseguiu interceptar relatos de que a ação aconteceria hoje. O agente teve o carro revistado e dentro do veículo foram encontrados os materiais".

O secretário Cleitman Coelho reforça que a Seap está intensificando as revistas e abordagens em familiares de internos, funcionários do sistema e demais pessoas que circulam nas unidades, para coibir a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais.

"Os procedimentos de revistas estão mais rigorosos e iremos encaminhar a delegacia toda e qualquer pessoa que for flagrada com materiais que não são permitidos nas unidades", disse o secretário.