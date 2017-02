Airton Luis Corrêa Gentil é eleito novo desembargador do Tribunal de Justiça

A escolha do membro para a vaga foi feita por critério de merecimento na sessão do Pleno, na manhã desta terça-feira

Airton Luis Corrêa Gentil tem 56 anos e 28 de magistratura. Foto: Breno Brandão

Manaus – Airton Luis Corrêa Gentil é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. A escolha do membro para a vaga foi feita por critério de merecimento na sessão do Pleno, na manhã desta terça-feira (7).

Airton Luis Corrêa Gentil tem 56 anos e 28 de magistratura. Ele recebeu a maioria dos votos.

O desembargador iniciou a carreira como juiz em 1989 e passou por comarcas de Boca do Acre, Humaitá, Manacapuru e Manaus.