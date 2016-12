Ajudante de pedreiro é morto com dez tiros na zona oeste de Manaus

Família afirmou que dois homens se identificaram como policiais, fizeram a revista nele e o mataram com tiros de pistola; Bruno Fonseca foi preso no ano passado pela morte de um comerciante

Bruno Silva da Fonseca foi velado na manhã desta quinta-feira (29). Foto: Sandro Pereira

Manaus - O ajudante de pedreiro Bruno Silva da Fonseca, 22, foi executado com dez tiros, por volta das 20h da última quarta-feira (28), na Rua Flor de Maracujá, comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A família dele afirmou que dois homens se identificaram como policiais, fizeram a revista nele e o mataram com tiros de pistola PT.40. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os autores do crime são desconhecidos.

Bruno foi preso em dezembro do ano passado pelo assassinato do comerciante Agripino da Silva Reis, 72. Quando foi apresentado pelo crime, Bruno confessou que matou o homem porque sofria ameaças de morte dele.



Bruno foi preso em dezembro do ano passado

Foto: Jair Araújo

Conforme uma prima, de 27 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, Bruno estava conversando com um amigo, que não teve o nome revelado, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e o mataram. “Os dois estavam com capacete e disseram que eram policiais. O Bruno sempre era abordado aqui no bairro, por ser usuário e também por vender drogas. A polícia batia nele sempre, mas dessa vez o mataram”, disse.

O velório de Bruno ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), em uma igreja, na comunidade Parque Riachuelo.

O assassinato é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde os autores são desconhecidos.