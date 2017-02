Servidor é investigado suspeito de se masturbar na frente de estagiária, no TCE-AM

Segundo estagiária, caso aconteceu durante o expediente, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Um analista técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) é investigado, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeito de se masturbar na frente de uma estagiária de direito, de 19 anos, dentro de uma das salas do órgão, localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, na manhã de quinta-feira (2). O funcionário público deve responder pelo crime de importunação ofensiva ao pudor. A informação foi confirmada pela delegada Alynne Lima, do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme Lima, o analista técnico foi intimado a se apresentar, até a próxima sexta-feira (10), no 16º DIP, para prestar esclarecimentos sobre o caso. De acordo com a delegada, a estagiária de direito registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, ainda na manhã de quinta-feira.

Conforme a delegada Alynne Lima, durante depoimento, a estagiária de direito contou que ela e o analista dividem a mesma sala de trabalho com outros funcionários do TCE. A sala, segundo a vítima, é separada por vários boxes, mas o box que ela trabalha, fica próximo ao box do suspeito. “A vítima contou que ele (analista técnico) ficou se masturbando olhando para ela, lá no local de trabalho, perto da mesa dela”, disse.

Ainda de acordo com a delegada, após apresentar sua versão sobre o caso, o analista técnico deve ser indiciado pelo crime de oportunação ofensiva ao pudor, e o inquérito sobre crime será encaminhado à Justiça. O Departamento de Comunicação Social do TCE informou que o caso está sendo apurado pela corregedoria do órgão.