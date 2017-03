Apagão deixa Manaus e mais três municípios sem abastecimento de água

O fornecimento de energia voltou às 7h30, mas a distribuição de água, segundo a Manaus Ambiental, será gradativa no decorrer do dia

Conforme a Manaus Ambiental, todos os sistemas de água foram desligados com a queda de energia. Foto: Sandro Pereira

Manaus – A cidade amanheceu sem água e sem energia na manhã desta sexta-feira (31). Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, ocorreu um desligamento no Operador Nacional do Sistema – (ONS) por volta das 4 horas de hoje e, devido a situação, o abastecimento de água de toda a cidade e mais três municípios do interior do Estado foi prejudicado. A Eletrobras informou ainda que, às 7h05, cerca de 70% dos pontos afetados já tinham tido a energia elétrica restabelecida.

Conforme a concessionária de água Manaus Ambiental, todos os sistemas de água foram desligados com a queda de energia. Ainda segundo a empresa, por volta das 7h30, a concessionária retomou o fornecimento de energia, mas a distribuição de água será gradativa no decorrer do dia.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou oficialmente que, às 4h25, o Operador Nacional do Sistema (ONS) registrou o desligamento dos dois circuitos do trecho Oriximiná-Silves, da Linha 500kV Tucuruí-Manaus, afetando as cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. O religamento da energia pela ONS ocorreu às 5h04, segundo a Eletrobrás.