Aplicativo Uber faz reunião com motoristas cadastrados em Manaus

Evento na próxima semana deverá apresentar o ‘projeto Uber’ para os interessados em fazer parte do serviço

O aplicativo que coordena um sistema de transporte privado urbano possui pelo menos 1.500 apoiadores. Foto: Reprodução

Brasília - O Uber dá mais um passo em direção à implementação em Manaus. Na próxima semana, o aplicativo de transporte particular e compartilhado fará três dias de evento em um hotel da cidade. O DIÁRIO obteve a informação que os gestores do aplicativo estarão nos dias 14,15 e 16 de março na capital para apresentar o serviço para os motoristas cadastrados.

O aplicativo que coordena um sistema de transporte privado urbano possui pelo menos 1.500 apoiadores, segundo o representante do movimento ‘Queremos Uber em Manaus’, Marcello Valle. Segundo ele, o gerente operacional de Manaus já foi escolhido pelo aplicativo e a reunião será a primeira com os motoristas cadastrados, indicando que o início das operações na capital está próximo.

Aracaju é a última capital que o Uber foi implantado no País e, desde o fim do ano passado, o aplicativo anunciou vaga para a gerência da empresa na capital do Amazonas.

“Manaus só tem a ganhar com a vinda do Uber. Tem muita gente que está desempregada e está com um carro na garagem que pode se cadastrar. O taxista também pode se cadastrar”, afirmou Valle.

Sobre a tensão entre taxistas e motoristas do Uber em outras capitais, Marcello Valle afirmou que o movimento tem conversado com os permissionários para que os episódios não se repitam na capital.

“Estamos trabalhando para evitar isso (tensão). A gente espera que não chegue até as agressões como nos outros Estados. Estamos planejando depois da instalação do Uber em Manaus um movimento de conscientização, mas se depois de começar a rodar tiverem agressões nós vamos para a rua”, declarou Valle, informando, ainda, que alguns taxistas têm demonstrado hostilidade sobre o assunto.

Vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) deliberaram, em fevereiro, o Projeto de Lei nº 004/2017, que visa proibir o uso de veículos particulares cadastrados em aplicativos fixos ou imóveis e sites para o transporte remunerado coletivo ou individual em Manaus. A deliberação foi marcada por protestos de taxistas e alguns representantes do aplicativo ‘Uber’.

O PL de autoria do vereador Elissandro Bessa (PHS) vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De acordo com o parlamentar, o Uber não oferece condições para atender a população, pois não são regulamentados e trabalham, segundo ele, de qualquer forma.

O DIÁRIO tentou contato com a diretoria do Uber no Brasil, mas não conseguiu contato até a publicação desta matéria.