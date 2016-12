Após acidente entre lanchas, corpo de um dos desaparecidos é encontrado em Autazes

Manaus - O corpo de Francisco Marques da Silva, 46, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (23), próximo ao Porto das Pedras, no município de Autazes (133 quilômetros distante da capital) pela equipe do Corpo de Bombeiros. O homem, junto com outra vítima ainda não localizada, estava desaparecido desde a noite da última quinta-feira (22), após um acidente envolvendo duas lanchas de transporte de passageiros, no município.

De acordo com o soldado Denis Wilson, da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente ocorreu por volta das 19h50 de quinta, e as buscas pelos dois corpos desaparecidos tiveram início na manhã desta sexta.

O corpo de Francisco foi encontrado por volta das 12h, já sem vida. Segundo dados da corporação, Josimar Sandoval Balieiro, 30, é a outra vítima que segue desaparecida.

Na manhã desta sexta, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) informou que o condutor de uma das lanchas, além de sobreviventes, foram encaminhados ao DIP do município, e que Francisco era o condutor do outro veículo.

Ainda conforme o soldado Denis, as buscas por Josimar encerraram às 17h desta sexta-feira e devem continuar neste sábado (24). Para as buscas, o Corpo de Bombeiros encaminhou três mergulhadores de Manaus para o município, com equipamentos autônomos de mergulho. Já as embarcações, segundo o órgão, serão cedidas pela Prefeitura de Autazes.