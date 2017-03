Após acordo, haitianos conseguem vaga em voos de companhias nacionais

Segundo a titular da Sejusc, Graça Prola, todos seguirão para destinos como São Paulo, Florianópolis e Brasília. Foto: Gisele Rodrigues

Manaus – Dos 52 haitianos que estão em Manaus por uma falha da empresa Insel Air, 13 foram realocados em voos da Tam, Azul e Gol Linhas Aéreas e embarcam ainda nesta sexta-feira (3). A medida foi adotada após um acordo da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Procon Amazonas com as companhias.

Na manhã de hoje, alguns haitianos foram encaminhados para casas de acolhimento ao imigrante, para atendimento emergencial enquanto o Procon do Amazonas tentava solucionar a situação dos passageiros na cidade.

Vindos do Haiti para o Brasil, o voo faria conexão em Manaus. Segundo um dos passageiros, Marckens Viky Gelin, por causa de um atraso no voo no Haiti, os passageiros da Insel perderam a conexão de companhias nacionais.

Na segunda-feira (27), eles foram remanejados para um hotel pago pela companhia, no entanto, na noite de ontem (2), receberam a notícia de que teriam que voltar para o aeroporto.