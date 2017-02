Após acordo, Sindicato dos Rodoviários suspende greve marcada para esta sexta

Rodoviários chegaram a paralisar 100% da frota no dia 17 de janeiro. Foto: Sandro Pereira

*Com informações da repórter Girlene Medeiros

Manaus - Após audiência de conciliação entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), a greve de ônibus anunciada para esta sexta-feira (24), está suspensa. A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT).

Os Rodoviários também se comprometeram a não realizar novas paralisações após o Sinetram abrir mão das multas relativas às paralisações na capital.

Ainda segundo informou o vice-presidente STTRM, Josildo Oliveira, a categoria está em negociações avançadas para conseguir os 10% de reajuste salarial. De acordo com o sindicalista, ainda resta a assinatura de documentos que formalizem o acordo coletivo.

“Faltam só alguns ajusteszinhos para assinar. Está bem encaminhado”, disse.

Segundo Oliveira, o reajuste alcançado pelos rodoviários representa o anseio da categoria apesar dos trabalhadores não terem sido contemplados com dissídio retroativo de, pelo menos, oito meses para os trabalhadores.

O vice-presidente do Sindicato explicou que o dissídio retroativo é de 8% e os outros 2% alcançados vão compensar o retroativo que não foi alcançado pela categoria. “O retroativo seria por um ano e os 2% é para o resto da vida e vem no salário, vem no décimo (terceiro), nas férias. A gente fez um cálculo e dá para substituir o prejuízo que aparentemente nós temos agora”, afirmou Oliveira.

Com o acordo entre o Sinetram e STTRM, Josildo afirmou que o indicativo de greve perde sentido e a paralisação que estava programada para esta sexta está descartada.

Audiência

A audiência foi presidida pela desembargadora Eleonora Saunier, presidente do TRT11, e tratava do Dissídio Coletivo de Greve (DCG) nº 0000008-53.2017.5.11.0000, das multas aplicadas na greve realizada pelos rodoviários no dia 17 de janeiro de 2017.

O DCG ajuizado pelo Sinetram questionava a legalidade do movimento paredista ocorrido em 17 de janeiro, que paralisou 100% da frota de ônibus em Manaus. O processo discute a multa estabelecida em liminar, em sede de plantão judiciário, no valor de R$ 50 mil por dia de paralisação, posteriormente majorada para R$ 50 mil por hora.

Durante audiência, o Sinetram abriu mão de executar as multas relativas a todas as paralisações referentes ao ano de 2017, bem como a cobrança de quaisquer indenizações de ordem material e moral provenientes das greves ocorridas até esta quinta.

Com o acordo, o Sindicato dos Rodoviários se compromete a não realizar novas paralisações, sob pena da incidência das multas já cominadas, que foram retiradas, e demais sanções que vierem a ser aplicadas.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) estava presente à audiência na pessoa da procuradora-chefe do MPT, Fabíola Bessa Salmito Lima, a qual pediu que o processo, antes de ser remetido ao Tribunal Pleno do TRT11 para homologação, fosse encaminhado ao MPT para manifestação sobre os termos da conciliação realizada hoje.

A presidente do TRT11, desembargadora Eleonora Saunier, conclamou as partes para que cumpram efetivamente os termos do acordo.

"A Justiça do Trabalho sempre busca a solução do conflito por meio de acordo. E a conciliação pode ocorrer em qualquer tempo do processo. Estou dando crédito às partes e ao que foi acordado hoje. Esperamos que não haja mais greve até que as partes cheguem a um acordo definitivo quanto ao reajuste do salário dos trabalhadores envolvidos", declarou ela.

Após retornar do MPT, o processo será remetido ao Tribunal Pleno para homologação do acordo, o que deve acontecer na Sessão do Pleno do dia 15 de março.