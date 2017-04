Após ocorrências durante chuva, Faixa Azul é liberada em Manaus 

Nesta quarta-feira, a Tapajós, no sentido Centro/bairro, foi interditada após o afundamento da pista nas proximidades do Clube Municipal,

Trânsito ficou congestionado na Avenida Djlama Batista após abertura de cratera na Avenida Torquato Tapajós. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Após o congestionamento do trânsito devido às ocorrências da chuva desta quarta-feira (5), a faixa azul foi liberada em toda a cidade, segundo informações da Prefeitura. Nesta quarta, a Avenida Torquato Tapajós, no sentido Centro/bairro, foi interditada após o afundamento da pista nas proximidades do Clube Municipal de Manaus e o trânsito desviado para o Parque das Laranjeiras.

A Prefeitura também informou que a parada em frente ao Municipal foi transferida, momentaneamente, para o lado direito. Na rua Maceió e na avenida Tefé, drenagens menores também se romperam, mas o reparo já teve início.



Chuva



Aproximadamente oito horas de chuva deixaram árvores tombadas, ruas alagadas e registro de deslizamentos de barranco em Manaus, nesta quarta. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuva já soma 120 milímetros.

O pluviômetro da Defesa Civil municipal mediu, nas primeiras quatro horas da manhã, 67 milímetros de chuva na zona oeste. Já na zona leste, foram 76 milímetros no mesmo período. Ainda conforme a Defesa Civil, 21 ocorrências foram registradas desde 1h.