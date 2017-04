Vítimas de incêndio na comunidade Arthur Bernardes se reunirão com o Governo

Famílias acamparam no local onde ocorreu a tragédia na segunda-feira. Foto: Gisele Rdorigues

Manaus - Após acamparem no terreno onde moravam, local incendiado há cinco anos, ex-moradores da comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, conseguiram marcar, para esta quarta-feira (5), uma reunião com o titular da Secretaria de Estado de Administração (Sead), Silvio Romano Benjamin Junior, para obter respostas sobre o pagamento de casas e benefícios aos comunitários.

Segundo o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Arthur Bernardes, Leonardo Farias dos Santos, a reunião foi marcada para 10h, na Sead, na zona centro-sul da capital. Para a reunião, Leonardo disse que a associação apresentará documentos comprovando a necessidade dos benefícios a quem os comunitários julgam ter direito, além de uma lista de assinaturas dos ex-moradores do terreno.

Leonardo afirmou que 130 famílias requerem o pagamento do benefício. Dessas, segundo Leonardo, 13 famílias tem direito a habitações e as demais aguardam avaliação do Governo Estadual que envolve o pagamento de benefício entre R$ 8 mil e R$ 34 mil, dependendo da avaliação feita pelo Governo do Estado.

O presidente da associação disse que a ocupação do terreno não é uma invasão e que está tomando medidas para afastar pessoas que foram identificadas pelos comunitários, na segunda-feira, tentando se infiltrar entre os moradores, para conseguir obter benefício sem ter direito.

“A culpa de tudo isso não é do povo. O governo que não organizou o pagamento dos benefícios”, afirmou Leonardo.

De acordo com o presidente da associação, os ex-moradores da comunidade Arthur Bernardes tomaram essa iniciativa de acampar no terreno depois de muitas tentativas de dialogar com o Governo Estadual e serem encaminhados à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) entrou em contato com a Sead, por meio de assessoria de imprensa da secretaria, que confirmou a reunião com cinco ex-moradores da comunidade Arthur Bernardes, representantes dos comunitários.