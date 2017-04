Após protestos, Sead promete pagar R$ 4,9 mi para desabrigados da Arthur Bernardes

Conforme a Sead, quando o incêndio aconteceu, 568 famílias estavam cadastradas como moradoras daquela área. Foto: Gisele Rodrigues/Divulgação

Manaus - Após acampar no terreno onde moravam, local destruído por um incêndio há cinco anos, ex-moradores da comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, conseguiram previsão do retorno de pagamento, para até o próximo dia 28, dos benefícios dos comunitários, como aluguel social, habitações e indenizações.

O montante de indenizações que será pago é de R$ 4,9 milhões, recurso que sairá direto do tesouro estadual, conforme informou, por meio de assessoria de imprensa, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), onde foi realizada, na manhã desta quarta-feira (5), reunião entre a equipe da secretaria e representantes dos comunitários.

A Sead informou que o Estado vai voltar a pagar o aluguel social para famílias que optaram por esperar habitação, e vai pagar a indenização para as outras que preferiram receber o dinheiro pelo imóvel destruído. Conforme a Sead, será realizado o pagamento das indenizações para mais 128 famílias e o pagamento do Bolsa Moradia transitória para 90 restantes, que optaram por unidade habitacional.

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Arthur Bernardes, Leonardo Farias dos Santos, afirmou que, após o anúncio da liberação do dinheiro para pagamento dos benefícios e indenizações, os ex-moradores da comunidade saíram do local, que foi tomado por eles na última semana.

Segundo Leonardo, os comunitários perceberam que pessoas passaram a acompanhar o grupo nos acampamentos no terreno, tentando garantir algum benefício sem ter direito. “Queriam se aproveitar da situação, mas se alguém estiver lá ainda não tem nada a ver com a comunidade”, afirmou Leonardo.

Dados da Sead apontam que, quando o incêndio aconteceu, 568 famílias estavam cadastradas como moradoras daquela área, que já havia sido incluídas no Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus (Prosamin). No início de 2016, havia 485 famílias da comunidade Arthur Bernardes cadastradas na Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e recebendo bolsa moradia transitória. Destas, 138 receberam unidades habitacionais e 129 as indenizações devidas, restando atualmente apenas 218 famílias.